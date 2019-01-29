HABER

Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine ataması yapılan Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin tam zamanlı görevine başladı.Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin atandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine ataması yapılan Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin tam zamanlı görevine başladı.
Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin atandı. Operatör Doktor Tantekin’in atanması Şuhutlu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, uzun süredir Ortopedi ve Travmatoloji doktorunun olmaması dolayısıyla yaşanan eksiklikte tamamlanmış oldu. Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin’in hasta muayene ve ameliyatlarına başladığı belirtildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bu besinler mutluluk veriyorBu besinler mutluluk veriyor
Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyorUlusal Beslenme Konseyi kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

Gebelik şekeri nedir, belirtileri nelerdir? Gebelik şekerinde bebek nasıl etkilenir?

Gebelik şekeri olanlar dikkat! Bebeği etkileyebilir

Hem güç veren hem iyi hissettiren besinler!

Bu besinler mutluluk veriyor

Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor

Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor

Sessiz kulak iltihabı nedir, tedavisi nasıl olur?

Sessiz kulak iltihabına 30 dakikada çözüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.