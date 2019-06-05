OPET sektörünün itibarı en yüksek markası seçildi

İSTANBUL (AA) - OPET Petrolcülük AŞ, "Türkiye İtibar Endeksi" ve "RepMan Türkiye İtibar Ligi" araştırmalarına göre sektörünün itibarı en yüksek markası oldu.

OPET açıklamasına göre, marka Türkiye’nin akademik denetim altında gerçekleştirilen ilk ve tek saha araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi’nde (TİE) "Akaryakıt Sektörü" kategorisinde en itibarlı marka oldu.

OPET, aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı itibar yönetimi araştırması "RepMan Türkiye İtibar Ligi"nde de en itibarlı markalar arasına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, iki önemli araştırmada akaryakıt dağıtım sektörünün en itibarlı markası olarak gösterilmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ağca, şunları kaydetti:

"En önemli sermayemiz olan itibarımız şirketimizin kurumsal algısını temsil ediyor ve temelinde mevcut ve potansiyel müşterilerimizin bize duyduğu güven yer alıyor. OPET hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti odaklı sistemleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman farklı olanı yapıyor. Bu araştırmalar doğru yolda olduğumuza dair önemli göstergeler. Toplumumuza fayda sağlayan çalışmalara devam edecek, kamuoyunun markamıza duyduğu güveni devam ettireceğiz."