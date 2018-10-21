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OPET'in Trafik Dedektifleri Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Proje çerçevesinde 81 ilden 135 jandarma trafik personeline yönelik Antalya'da eğitim programı düzenlendi

OPET'in Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında tüm illerden 135 jandarma trafik personeline yönelik Antalya'da eğitim programı düzenlendi.

Akaryakıt dağıtım şirketi OPET'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığının iş birliğiyle düzenlediği, Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi kapsamında 81 ilden 135 jandarma trafik personeli Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Teorik ve interaktif olarak verilen eğitimlerin ardından sertifikalarını alan jandarma trafik personeli, görev yaptıkları illerde öğrencilere yönelik "trafik dedektifleri eğitimi" düzenleyecek.

Eğitim programının açılışında konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projenin trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye'de 30 yılda 350 binden fazla insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Sanki bir savaş. Bunlar sadece hayatını kaybedenler. Sakat kalanlar ise milyonlar. Trafik bu ülke için son derece önemli bir problem. Bu nedenle 3-17 yaş arasındaki çocukları bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Çok verimli geçen bu proje sayesinde olumlu sonuçlar almaya başladık.Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından bu yana çocukların karıştığı ölümlü kazalarda kayıp oranının yüzde 26 azaldığını görüyoruz. Bu oranda şüphesiz ki Trafik Dedektifleri Projemizin de payı var. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi."

5 yıldır aralıksız sürdürülen Trafik Dedektifleri Projesi ile bugüne kadar 3-17 yaş arasında 4,5 milyon çocuk ve gencin yanı sıra dolaylı olarak ailelerine de trafik bilinci aşıladıklarını dile getiren Öztürk, Jandarma Genel Komutanlığının da proje paydaşlarına eklenmesiyle projenin çok daha geniş kitlelere yayılacağını kaydetti.

Emniyet kemerinin önemine de dikkat çeken Öztürk, olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeğinden yola çıkarak "Yaşam Kemeri Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Açılışta konuşan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşçı da her yıl trafik kazalarının çok fazla sayıda can kaybına neden olduğunu söyledi.

Taşcı, "Trafik ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Jandarma Genel Komutanlığının da en önemli görevlerinden biri kendi sorumluluk sahasında trafik güvenliğini sağlamak. Bu amaçla kontrol ve denetim sistemimiz çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Trafik Dedektifleri Projesi’ne de paydaş olarak dahil olmamız geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Eğitim programı 26 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

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Trafik Dedektifleri Projesi Antalya Belek jandarma genel komutanlığı Serik

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