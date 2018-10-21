OPET'in Trafik Dedektifleri Projesi

Akaryakıt dağıtım şirketi OPET'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığının iş birliğiyle düzenlediği, Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi kapsamında 81 ilden 135 jandarma trafik personeli Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

"Sanki bir savaş. Bunlar sadece hayatını kaybedenler. Sakat kalanlar ise milyonlar. Trafik bu ülke için son derece önemli bir problem. Bu nedenle 3-17 yaş arasındaki çocukları bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Çok verimli geçen bu proje sayesinde olumlu sonuçlar almaya başladık.Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından bu yana çocukların karıştığı ölümlü kazalarda kayıp oranının yüzde 26 azaldığını görüyoruz. Bu oranda şüphesiz ki Trafik Dedektifleri Projemizin de payı var. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi."

5 yıldır aralıksız sürdürülen Trafik Dedektifleri Projesi ile bugüne kadar 3-17 yaş arasında 4,5 milyon çocuk ve gencin yanı sıra dolaylı olarak ailelerine de trafik bilinci aşıladıklarını dile getiren Öztürk, Jandarma Genel Komutanlığının da proje paydaşlarına eklenmesiyle projenin çok daha geniş kitlelere yayılacağını kaydetti.

Emniyet kemerinin önemine de dikkat çeken Öztürk, olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeğinden yola çıkarak "Yaşam Kemeri Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.