Opiod Krizinde Johnson&Johnson’a Verilen Ceza Az Bulundu

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir yargıç, tıbbi malzeme, ilaç ve tüketici ürünleri firması Johnson and Johnson'ı Amerika'daki opioid bağımlılığı krizine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 572 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Yatırımcıların beklediğinden daha düşük olan bu ceza, firmanın borsadaki hisselerini yükseltti.

Oklahoma eyalet mahkemesi yargıcı Thad Balkman, Johnson&Johnson'ın pazarlama kampanyasının, opioid ilaçların kronik ağrı tedavisine uygun, bağımlılık yaratma riskininse az olduğunu iddia ederek kamuoyunu yanlış yönlendirdiği kararına vardı.

Jürisiz görülen ve yedi hafta süren davanın karar metninde Yargıç Balkman, ”Oklahoma'da opioid bağımlılığı ve aşırı doza bağlı ölüm vakalarındaki artışın opioid ilaç satışlarındaki artışa paralel seyretmesi tesadüf değildir” ifadesini kullandı.

Yargıç ayrıca 1994-2006 yılları arasında Oklahoma'da reçeteyle satılan opioid miktarının dört kat arttığını, sadece 2015'te eyalette 326 milyon adet opioid hapı satıldığını kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre 1999 ile 2017 yılları arasındaki yaklaşık 400 bin kişi aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Oklahoma eyaletinde 2000 yılından bu yana can kaybı sayısı 6 bini buldu.