MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy bir deri bir kemik kaldı! Bakın sadece ne yemiş

Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy bir deri bir kemik kaldı! Bakın sadece ne yemiş

19.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" oyuncularından Cillian Murphy filmdeki rolü için bir deri bir kemik kaldı. Başarılı oyuncu rol için bakın sadece ne yemiş...

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan Oppenheimer başarılı oyuncularla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Peaky Blinders'ın 47 yaşındaki yıldızı, Cuma günü gösterime girmesi planlanan biyografik film için 'atom bombasının babası' J. Robert Oppenheimer rolünü üstlendi.

1

Başarılı oyuncu neredeyse bir deri bir kemik kalmak için kilo verdi. Rol arkadaşı Emily Blunt da Cillian'ın geçirdiği ciddi dönüşümü anlatırken, fiziksel değişimlere kendini adamak için uyguladığı zorlu diyetin ortasında nasıl sadece 'günde bir badem' yediğini anlattı.

Emily rol arkadaşı için "Çok büyük bir girişimde bulundu. Ve her gün sadece bir badem yiyebiliyordu. Çok zayıflamıştı" dedi.

"BİRAZ KİLO VERMEM GEREKTİ"

Yakışıklı oyuncu da zayıflaması hakkında şunları söyledi:

Yeni saç rengi şaşırttı! İddialı pozlarıyla dikkat çekti Yeni saç rengi şaşırttı! İddialı pozlarıyla dikkat çekti

"Vücudumla hareket etmeyi seviyorum ve Oppenheimer'ın çok belirgin bir fizikselliği ve silueti vardı, bunu doğru şekilde yansıtmak istedim.

Biraz kilo vermem gerekti, kostüm ve terzilik üzerinde çalıştık; çok zayıftı, neredeyse bir deri bir kemikti, martini ve sigarayla besleniyordu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı elinde silahla poz verdi! Mesleğini duyanlar şaştı kaldıKızı elinde silahla poz verdi! Mesleğini duyanlar şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Oppenheimer filmi Cillian Murphy Oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!
Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.