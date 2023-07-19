Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy bir deri bir kemik kaldı! Bakın sadece ne yemiş

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan Oppenheimer başarılı oyuncularla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Peaky Blinders'ın 47 yaşındaki yıldızı, Cuma günü gösterime girmesi planlanan biyografik film için 'atom bombasının babası' J. Robert Oppenheimer rolünü üstlendi.

Başarılı oyuncu neredeyse bir deri bir kemik kalmak için kilo verdi. Rol arkadaşı Emily Blunt da Cillian'ın geçirdiği ciddi dönüşümü anlatırken, fiziksel değişimlere kendini adamak için uyguladığı zorlu diyetin ortasında nasıl sadece 'günde bir badem' yediğini anlattı.

Emily rol arkadaşı için "Çok büyük bir girişimde bulundu. Ve her gün sadece bir badem yiyebiliyordu. Çok zayıflamıştı" dedi.

"BİRAZ KİLO VERMEM GEREKTİ"

Yakışıklı oyuncu da zayıflaması hakkında şunları söyledi:

"Vücudumla hareket etmeyi seviyorum ve Oppenheimer'ın çok belirgin bir fizikselliği ve silueti vardı, bunu doğru şekilde yansıtmak istedim.

Biraz kilo vermem gerekti, kostüm ve terzilik üzerinde çalıştık; çok zayıftı, neredeyse bir deri bir kemikti, martini ve sigarayla besleniyordu."

