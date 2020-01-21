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  4. OPPO 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için çalışmalara başladı

OPPO 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için çalışmalara başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

24 Nisan’da Almanya’nın Zürih şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte OPPO yeni telefonlarını sergileyecek. OPPO A31 olarak isimlendirilecek olan bu model, bugün ilk sertifikasını aldı.

OPPO 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için çalışmalara başladı

CPH2015 kod adına sahip olan ve bu etkinlikte tanıtılacak olan A31 modelinin 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı ortaya çıktı. 4.230 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonda 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek yonga seti yer alacak. Bu yonga setinin Helio P70 veya Helio P60 olacağı söyleniyor.

USB Type-C bağlantısının yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişi ile de gelecek olan bu model, kutusundan maalesef ki Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 ile çıkacak. Uygun fiyatı ile dikkat çekmesi beklenen bu modelin, işletim sistemi sürümü konusunda değişikliğe gidileceğini ve Android 10 ile geleceğini düşünüyoruz.

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5Gz desteğine sahip olacak olan telefonun 150 dolar bandını aşmayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de Xiaomi Redmi ve Huawei Honor ile rekabet etmek isteyen OPPO’nun, bu yıl içerisinde giriş ve orta segmente ağırlık vereceği aşikar. Bakalım OPPO Türkiye, ülkemizde gerçekten uygun fiyata telefon satmaya bu yıl başlayacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
oppo Oppo A31

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