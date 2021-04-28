OPPO, 6 Mayıs’a hazırlanıyor! Neler gelecek?

Şirket, lansman öncesinde her gün bu ürünlerin teknik özelliklerini, özelliklerini ve tasarımını paylaşıyor. Firma dün yeni televizyonun bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Onlara bir göz atalım.

OPPO’nun Çin’deki 6 Mayıs etkinliğinde OPPO Smart TV K9 adlı yeni bir televizyonu da piyasaya süreceğini açıklamasından beri aslında çeşitli söylentiler dolanıyordu. Şimdi bu söylentilere gelmeden cihaz ile ilgili birçok şey belli oldu. OPPO, bu yeni akıllı TV’nin varlığını ortaya çıkarırken, Weibo’da bazı temel özelliklerini de doğruladı.

OPPO SMART TV K9 ÖZELLİKLERİ

OPPO'nun Weibo hesabına göre, yakında çıkacak olan OPPO Smart TV K9 üç boyutta (43 inç, 55 inç, 65 inç) satışa sunulacak. Şirket, bu televizyonun 1,07 milyar renk üretebileceğini iddia ediyor. Bu nedenle, tüm boyutların 4K (UHD) çözünürlükle gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca, bu TV’nin panelinin DCI-P3 renk gamının yüzde 93’ünü kapsadığı söyleniyor. Son olarak, çoğu televizyon gibi, HDR10+ sertifikasına da sahip olacak.

Ne yazık ki, yukarıda bahsedilen özelliklerin dışında OPPO Smart TVK9 hakkında başka hiçbir şey bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde resmi lansman öncesinde bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Birkaç gün önceki bir rapora göre, bu yeni TV eski OPPO TV S1 ve OPPO TV R1’den daha aşağıda konumlandırılacak.

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