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Oppo A serisini revize ediyor

03.07.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’da paylaşılan bilgiye göre serinin yeni revizyonlu modellerinin satışları online olarak satışına başlanıldı. Bunlardan biri de yenilenen Oppo A11K olurken cihazın satış fiyatı 120 dolar olarak belirlenmiş durumda. 

Oppo A serisini revize ediyor

Benzer şekilde, Oppo A15 serisi de bir fiyat revizyonu gördü, 2GB + 32GB varyantı şimdi  127 ABD Doları, 3GB + 32GB varyantı ise  140 ABD Doları karşılığında satılıyor. Yine, bu tam olarak lansman fiyatından bir artış olmasa da, Ekim 2020’deki orijinal teklifine hala yakın. Genellikle, akıllı telefonların fiyatları birkaç ay içinde düşer, bu özellikle orta sınıf ve bütçe cihazlar için geçerli olduğunu hatırlatalım.
Son olarak, A15’ler 154 ABD Dolardan 167 ABD Dolarıa yükseltilerek kullanıcılara sunuluyor.  Oppo A53’ün 8 GB + 128 GB varyantı şimdi yaklaşık 241 ABD Dolardan satışa çıkarıldı. Sadece Oppo A serisi için değil başka ürünlerinde de fiyat revizelerine gitmiş durumda.

Bu revizeli fiyatlara benzer bir politikayı Xiaomi’de izledi. Redmi Note 10 bile bu ayın başlarında Hindistan’da üçüncü fiyat artışını gördü . Şu anda dünya yarı iletken sıkıntısı çekiyor ve çeşitli firmalar da bir dizi ürün için tutarlı bir tedarik sağlamak için mücadele ediyor. Otomobiller ve tüketici elektroniği pazarı, bu tür etkilenen iki endüstri olarak gözükürken, küresel pazarda nasıl bir değişiklik yapılacağı merak ediliyor.

Dolandırıcılar rahat durmuyor

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