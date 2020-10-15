Oppo A15 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo A15 fiyatı ve özellikleri ile Hindistan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte karşımıza çıktı. Oppo'nun yeni akıllı telefonu, giriş segmentinde yer alıyor ancak damla çentik ekran, üçlü kamera gibi bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

OPPO A15 ÖZELLİKLERİ

Oppo A15 özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran daha önce de bahsettiğimiz gibi damla çentikli bir ekran ile bizleri selamlıyor. Çentikte telefonun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. A15'in ekranının altında ise MediaTek Helio P35 işlemcisi yatıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 32 GB'lık depolama alanı microSD kart desteği ile artırılabiliyor. Son olarak Oppo A15'in 4.230 mAh'lik bir bataryayla geldiğini ve bu bataryanın 10W hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim.

Son dedik ama Oppo A15'in kameralarından da bahsetmeyi unutmayalım. Oppo A15, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna ve bir adet parmak izi okuyucusuna sahip. Telefonun kameraları sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapmakta. Diğer Oppo telefonlarından hatırladığımız ColorOS 7.2 ise Android 10 işletim sistemiyle birlikte Oppo A15'te yer alıyor. Bunun dışında telefonun 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri mevcut. USB Type-C ise telefonda yok. Type-C yerine mikro-USB giriş tercih edilmiş durumda.

OPPO A15 FİYATI

Oppo A15 fiyatı yaklaşık 149 dolar olarak açıklandı. Telefon siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

