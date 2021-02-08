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Oppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü

08.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Oppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü

Aralık ayında piyasaya sürülen cihaza 4GB + 128GB depolama modeli de eklendi. Bununla birlikte üç renk seçeneği de eklenmiş oldu.

Ancak Oppo A15s 4GB + 128GB depolama yapılandırması sadece iki renk seçeneği ile sunuluyor. Artan depolamanın yanı sıra, yeni Oppo A15s varyantının geri kalan teknik özellikleri aynı kaldı.

OPPO A15S ÖZELLİKLERİ

A15s modeli, 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli HD + çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu damla çentikte 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası mevcut. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelen OPPO A15s'in fiyatı 170 dolar (yaklaşık 1200 Türk Lirası). 

A15s (4GB + 128GB) 5 Şubat’tan itibaren Amazon ve tüm ana hat perakende kanallarından satılıyor. Bu varyant, Dinamik Siyah ve Süslü Beyaz renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Aralık 2020’de piyasaya sürülen 4GB + 64GB seçeneği, üç renk seçeneğiyle sunuluyordu: Dinamik Siyah, Süslü Beyaz ve Gökkuşağı Gümüş. 

Ayrıca A15s, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile çalışıyor. Yüzde 88,7 ekran / vücut oranına sahip 6.52 inç HD + (720×1.600 piksel) ekrana ve selfie kamerası için bir çentiği var. Standart 60Hz yenileme hızına ve 269ppi piksel yoğunluğuna sahip. Telefon, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 SoC tarafından desteklenmekte. Cihaz, MicroSD kart (256 GB’a kadar) ile genişletilebilen 128 GB’a kadar depolama alanına sahip 4 GB RAM ile birlikte geliyor.

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