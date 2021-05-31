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Oppo A16 neler sunacak?

31.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun giriş seviyesi A serisindeki giriş seviyesi modeli yenilenmek üzere. Geçen yıl A15 ve A15’lerin piyasaya sürüldüğü görülmüştü, ancak yakında Oppo A16 çıkacak.

Oppo A16 neler sunacak?

Oppo, Oppo A16 olarak adlandırılacak A serisi altında yeni bir bütçe akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Telefon, Ekim 2020’de tanıtılan Oppo A15’in halefi olacak. Son zamanlarda, Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifika web sitesinde CPH2269 model numaralı yeni bir Oppo akıllı telefon listelenmişti. CPH2269 modelini birden çok sertifika veritabanıyla karşılaştırdık ve daha fazla bilgi topladık. Şimdiye kadar, yaklaşmakta olan telefon, birkaç farklı bir dizi sertifika aldı.

İŞTE SIZDIRILAN BİLGİLER

Sertifikalar cihazın kutuda 5.000 mAh pil, 10W şarj cihazı içerdiğini ve başlangıçtan itibaren Android 11 tabanlı ColorOS 11.1‘i çalıştıracağını ortaya çıkardı. Sızıntılar Singapur, Çin ve Hindistan’daki ilgili makamlar tarafından onaylandı. Hindistan’daki BIS listesi, Oppo A16’nın piyasaya sürüldüğünde o ülkede satılacağını gösteriyor. Oppo A15 şu anda yaklaşık 10.000 INR fiyatla satılıyor, bu yüzden muhtemelen halefi için benzer bir fiyat noktası olacaktır.

Oppo A16 birçok özellikle birlikte geliyorOppo A16 birçok özellikle birlikte geliyor

Oppo A15 ve A15s, 2/3/4GB RAM ve 32/64/128GB depolama ile eşleştirilmiş aynı MediaTek Helio P35 yonga setini paylaşıyor. A16’nın pil kapasitesi, önceki modellerin 4.230 mAh pillerine göre sağlam bir gelişme olacak, bekleyip diğer parçaların da benzer şekilde geliştirilip geliştirilmeyeceğini görelim.

Katlanabilir telefonlar 2021 yılında gümbür gümbür gelecek

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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