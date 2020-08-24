Oppo A53 özellikleri kesinleşti!

Model yelpazesini günden güne genişleten Oppo yeni bir orta segment modeli daha satışa sundu. Bir süredir teknoloji basınının gündeminde olan A53 sessiz sedasız bir şekilde ön siparişe sunuldu.

Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken model ilk etapta yalnızca Hindistan’da satılacak. Lakin bu modelin zamanla diğer pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor.

OPPO A53'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Oppo’nun yeni orta segment modelini ön siparişe sunmasıyla birlikte telefonun özellikleri de kesinleşmiş oldu. Buna göre yeni nesil Oppo modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 yonga setinden güç alacak. İçerisinde 4GB RAM bulunacak olan cihazın dahili depolama alanı ise 64GB olarak belirlenmiş.

Eğer bu dahili depolama alanı benim için yeterli değil diyorsanız telefonda microSD kart desteği bulunduğunu da hatırlatalım.

720 x 1600 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonun ekran / gövde oranı ise yüzde 82.9 civarında. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekranın piksel derinliği ise 270 ppi.

Delikli ekran tasarımıyla ön plana çıkan Oppo A53’ün ön yüzünde 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 16MP’lik geniş açılı kameraya, 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor.