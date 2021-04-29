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Oppo A53s 5G fiyatı ile birlikte karşımızda

29.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun uygun fiyatlı 5G destekli modeli A53s 5G sonunda satışa çıktı. İşte Oppo A53s 5G'nin özellikleri ve konuyla ilgili diğer detaylar.

Oppo A53s 5G fiyatı ile birlikte karşımızda

Akıllı telefon pazarındaki dengeler artık değişiyor. Üreticiler 5G özellikli telefonların sayısını arttırmaya başladılar. Hatırlanacağı üzere 5G özellikli telefonlar ilk çıktığı dönemde hayli pahalıydı. Şimdilerde çıkan 5G özellikli telefonların ise daha uygun fiyat etiketlerine sahip olduğunu görüyoruz. Nitekim Oppo imzası taşıyan A53s 5G de bu modellerden biri.

OPPO A53S 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo’nun 5G destekli yeni modeli MediaTek imzalı Dimensity 700 5G yongasından güç alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı 128GB. Elbette dileyenler için 8GB RAM’e sahip ikinci bir opsiyonun da bulunduğunu belirtelim.

Damla çentik tasarımıyla gelen telefonda 6.52 inçlik IPS LCD panel yer alıyor. 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bu panelin gövdeye oranı ise yaklaşık olarak yüzde 82.7.

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Telefonun arka yüzünde, 13 MP’lik geniş açılı kameraya 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerasının eşlik ettiği 3’lü bir ana kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor. 5000 mAh’lık hayli büyük bir pil ile gelen telefonun hızlı şarj desteği ise 10W. Açıkçası bu hızlı şarj desteğinin günümüz şartlarında biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz.

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İŞTE FİYATI

Kutudan ilk çıktığında ColorOS 11.1 destekli Android 11 ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise 170 euro olarak belirlenmiş. Oppo’nun bu modeli hangi pazarlarda satışa çıkaracağı ise şimdilik netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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