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Oppo A54 akıllı telefonun duyurusu gerçekleşti

31.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir bataryaya, MediaTek yonga setine ve şık bir tasarıma sahip giriş seviyesi bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Gelin telefonun detaylarına bir göz atalım.

Oppo A54 akıllı telefonun duyurusu gerçekleşti

Cihazın arkasında üç kamera var. Ancak yeni Oppo adayı dört kamerayı barındırıyormuş gibi görünecek şekilde tasarladı. Telefon, 12nm üretim süreci ile inşa edilmiş bir Helio P35 yonga seti ile birlikte geliyor. 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş ve depolamayı 256GB’a kadar yükseltmeye imkan sağlayan bir microSD yuvası mevcut.

OPPO A54 ÖZELLİKLERİ

Oppo, A54’ü HD+ çözünürlük ve standart 60Hz yenileme hızına sahip temel bir 6.51 ”LCD ile donatmış. Üstte ise çentik yok. 16 MP kamera için tek bir delik mevcut. Arka tarafta 13 MP ana kamera ve derinlik yerleştirilmiş. Oppo A54, Android 10 tabanlı, ColorOS 7.2 üzerinde çalışıyor. Telefon ayrıca IPX4 su direncine sahip.

Oppo A74 4G göründüOppo A74 4G göründü

Yani telefon yağmur veya ter gibi sıçrayan suya karşı güvenli. İçindeki pil, alttaki USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh’lik bir pil olarak karşımıza çıkıyor. Bazı Oppo hayranları, 3,5 mm’lik bir ses jakı olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyacaktır. Oppo A54, Oppo A54 5G ile karıştırılmamalı, zira cihazlar farklı dizayn edilmiş. Yeni Oppo üyesi iki renkte geliyor. Kristal Siyah ve Yıldızlı Mavi. Cihaz, 1 Nisan Perşembe günü tüm büyük Endonezya çevrimdışı ve çevrimiçi perakendecilerde satışa başlayacak. Fiyatı 2.699.000 IDR veya yaklaşık 185 dolar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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