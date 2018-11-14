Oppo A7 ile karşımıza çıkacak

Çin’de Xiaomi, Meizu ve Huawei gibi devlerin her ne kadar gerisinde kalsa da başarılı işlere imza atan Oppo, son dönemde amiral gemisi modellerden çok giriş ve orta segmente yönelmişti. Pazar analizini iyi yapan Oppo, şimdi de karşımıza A7 modeli ile çıkmaya hazırlanıyor.

Geekbench testinde görüntülenen A7; gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden alacak. 4 GB RAM ile beslenecek olan telefonda 6.2 inçlik devasa ekran yer alacak. 1520 x 720 piksel çözünürlüğündeki bu ekran çentik tasarımı ile gelecek. Ancak bu telefondaki çentik rakiplerine göre çok daha küçük olacak.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan telefonda 4.230 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Singapur’da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen A7 modeli Geekbench’ten ortalama bir skor alıyor.

A7 modeli Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 766 puan ve çoklu çekirdek bölümünden 3895 puan almayı başarıyor. Orta segment için yeterli olan bu skor, Oppo’nun bu sefer özensiz davrandığını gösteriyor. Umarız Oppo ilerleyen yıllarda orta segmenti yeniden canlandıracak modeller ile karşımıza çıkar.

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