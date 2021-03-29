Oppo A74 4G göründü

Sertifika, A74 4G’nin 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Cihaz 6GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca A74 4G’nin Snapdragon 662 tarafından desteklendiği de ortaya çıkmış oldu.

Yazılım cephesi, muhtemelen Oppo’nun ColorOS 11.1’i üstte olmak üzere Android 11 ile çalıştırılacağı yönünde. CPH2219 model numarasına sahip aynı cihaz, daha önce FCC, Bureau of Indian Standards, TKDN, Eurasian Economic Commission ve Wi-Fi Alliance‘ın veritabanlarında görünmüştü.

OPPO A74 4G'NİN ÖZELLİKLERİ ARASINDA BUNLAR OLABİLİR

Birkaç gün önce, A74 4G’nin FHD + çözünürlüklü 6,43 inç AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi temel özelliklerini içeren sızdırılmış bir posterle karşılaşmıştık. Telefon ayrıca 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip. Kamera departmanı, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik yardımcısının yanı sıra 48MP birincil kamera tarafından destekleniyor.

5G modeli, görünüşe göre Snapdragon 480 yonga seti ve 6GB RAM‘in yanı sıra 5.000 mAh pil ve ColorOS 11 ile Android 11′den güç alacak. Oppo akıllı telefon sektöründe dikkat çeken hamlelerde bulunuyor. A74 de özelliklerine bakılırsa tercih edilen akıllı telefon modelleri arasında yerini alabilir. Cihaz hakkında daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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