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Oppo A74 5G Geekbench’te karşımıza çıktı

26.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun A serisi giriş seviyesi ve orta seviye cihazları, iki yeni telefonun aileye katılmasıyla daha fazla genişleyecek. Aileye katılması beklenen cihazlar Oppo A74 ve Oppo A74 5G.

Oppo A74 5G Geekbench’te karşımıza çıktı

Geekbench listesine göre 5G versiyonu, Qualcomm’un giriş seviyesi 5G özellikli yonga seti olan Snapdragon 480 yonga seti tarafından destekleniyor. Cihaz girdiği testlerde ise söz konusu prototip modelle 523 tek çekirdekli puan ve 1.758 çok çekirdekli puan aldı. Bu özel A74 5G, Geekbench’e ulaştığında 6GB RAM’e sahip olarak gösterildi.

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Ancak satışa çıktığında farklı miktarlarda belleğe sahip diğer sürümler sunulabilir. Bu ayın başlarından alınan bir dizi farklı sertifika sayesinde, Oppo CPH2197’nin A74 5G için model numarası olduğunu ve ayrıca CPH2219 model numaralı bir A74 4G olacağını da biliyoruz.

HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

İddialara göre, Oppo A74 5G, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca Android 11’i kutudan çıkaracak ve ColorOS 11 ile çalıştıracak. Öte yandan, 4G modeli Snapdragon 662’den güç alabilir ve 33W hızlı şarja sahip olabilir.

Bunun dışında 5G versiyonunun Fluid Black ve Space Silver olmak üzere iki renk ile geldiği söyleniyor. 4G versiyonu ise Prism Black ve Midnight Blue seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı. Spesifikasyonlara gelince, rapor OPPO A74 4G ve 5G versiyonlarının 190 gram ağırlığında 169.2 x 74.7 x 8.4 mm boyutlarında olacağını söylüyor. Bu, cihazın önceki model olan OPPO A73 5G’den biraz daha kalın olacağını gösteriyor.

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akıllı telefon
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