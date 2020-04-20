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Oppo A92s Çin’de satış listesine konuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

İlk defa geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Oppo A92s, Oppo’nun resmi sitesinde ve j.d.com isimli telefon satış sitesinde listelendi. Telefonun tüm özellikleri sıralanmasa da çoğu özelliği daha önce TENAA’da ortaya çıkan özellikleriyle örtüşüyor. Telefon yakın zamandan piyasaya sürülecek.

Oppo A92s Çin’de satış listesine konuldu

Telefonun özellikleri daha önce TENAA’da ortaya çıkmıştı zaten. TENAA’ya göre Oppo A92s, 6,57 inç boyutunda, diyagonal olarak 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekranın sol üst köşesinde kamera deliği bulunacak. Arka tasarımı da oldukça farklı. Dörtlü kamera kurulumu ile gelen telefonda yer alan led flaş kameraların tam ortasına yerleştirilmiş. Sol tarafta ses yükseltip azaltmanıza yaraya tuşlar ve sim kart yuvası sağ tarafta ise parmak izi okuyucu mevcut. Parmak izi okuyucunun ekran içine yerleştirilmemiş olması gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü ekran içi parmak izi okuyucu sistemi ekranın dışında yer alan parmak izi okuyuculara oranla daha yavaş ve problemli oluyor. Telefonun alt ve üst kısmında mikrafon yer alıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve Usb Type -C girişi alt kısımda yer alıyor.

OPPO A92S ÖZELLİKLERİ İLE ŞAŞIRTACAK

TENAA’da yer alan bilgilere göre Oppo A92s, kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Telefon en önemli farkı gücünü MediaTek’in Dimensity 800 yonga setinden alacak olması. Yonga setinde 2GHz sekiz çekirdekli bir ana işlemci bulunacak. Oppo A92s, 6GB, 8GB veya 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama alanına sahip olan farklı seçeneklerle birlikte piyasaya sürülecek. Temel modelin fiyatı 310$ olarak listelenirken 8GB RAM 128 GB depolama alanına sahip olacak olan model 350$’dan satılacak.

Telefonun ikisi önde dört tanesi arkada olmak üzere 6 kamera ile birlikte geleceği biliniyor. Ön tarafta 16MP + 2MP çözünürlüğünde iki adet kamera, arka kısımda ise 48MP + 8MP + 8MP + 2MP olmak üzere dört adet kamera yer alacak. Kameralar hakkında şimdilik sadece bu kadar bilgi mevcut. Kamera özelliklerini önümüzdeki haftalarda yapılacak tanıtım sırasında öğrenebiliriz. Satış için listelenen j.d.com’a buradan Oppo’nun resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

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