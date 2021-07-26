Oppo A93s 5G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo A93s 5G, Oppo A93 5G'nin üzerine bazı güncellemeler getirerek kullanıcıların karşısına çıkmış oldu. Her iki akıllı telefon arasındaki en önemli fark ise işlemci tarafından ortaya çıkıyor. Çünkü A93s 5G, gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alıyor.

OPPO A93s 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo A93s 5G'nin özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ 6.5 inç LCD ekran var. Telefonun sol üst köşesinde bir ön kamera ve bu kamera 8 MP çözünürlük sunuyor. Oppo A93s 5G şu anda 8GB RAM ve 256GB depolama ile sunuluyor. 18W'a kadar şarj hızına izin veren telefonun pil kapasitesi ise 5.000 mAh.

A93s 5G'nin arka kısmında, 2MP derinlik sensörü ve 2 makro kameranın yanı sıra 48MP ana kamera yer alıyor.

İŞTE OPPO A93s 5G'NİN FİYATI

Oppo A93s 5G'nin fiyatı 1,999 CNY (yaklaşık 308 dolar) olarak belirlenmiş. Telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

