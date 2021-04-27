Oppo A95 5G, MediaTek Dimensity 800U ile resmileşti!

Oppo A95 5G aslında ilk kez karşılaştığımız bir telefon değil. Zira yeni telefon, bu ayın başlarında bir web sitesinde karşımıza çıkmıştı. Oppo, şimdi A95 5G'yi resmen piyasaya sürdü.

İŞTE OPPO A95 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo A95 5G, 6.43 inç büyüklüğünde, AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlük ve standart bir şekilde 60 Hz yenileme hızı sunuyor. A95 5G, MediaTek Dimensity 800U yonga seti tarafından destekleniyor ve bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Tabii, micro SD kart desteği ile depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

30W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lik bir batarya ile gelen Oppo A95 5G, arka tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera taşıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamera bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişine yer veren telefon, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzünü kullanıyor.

OPPO A95 5G'NİN FİYATI DA BELLİ OLDU

Oppo A95 5G'nin fiyatı, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 310 dolar, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 355 dolar olarak belirlenmiş durumda. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

