Oppo A95 5G şaşırttı

Ayrıntılı bir incelemeden sonra, telefonun tamamen yeni olmadığı ortaya çıktı. Cihaz aslında Reno5 Z ile aynı, sadece arkada bir kamera daha az.

OPPO A95 5G ÖZELLİKLERİ

Oppo A95 5G, 6.43 inç AMOLED panele ve 16MP selfie kamera için sol üst köşede tek bir deliğe sahip olacak. Görünüşe göre ekranda Full HD+ çözünürlük ve standart 60Hz yenileme hızı var. İç kısımda, 7nm üretim süreci ile inşa edilmiş bir MediaTek Dimensity 800U yonga seti var. Cihaz 8GB RAM ile birleştirilecek ve Oppo, A95 5G’yi 128GB veya 256GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunacak.

Ana kamera kurulumuna gelince, A95 5G’de Reno5 Z’deki 48MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ancak yalnızca 2MP'lik yardımcı bir sensör bulunacak. Oppo Reno5 Z, 8/128 GB ile kabaca 400 dolar‘dan piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, Çinli telekomünikasyon şirketinde fiyat 2,399 CNY olarak belirlenmiş. Bu da 367 dolara tekabül ediyor. Anlaşılan Telefon, Oppo Reno5 Z'den yaklaşık yüzde 10 daha ucuz olarak karşımıza çıkacak. Satışın 30 Nisan’da başlaması planlanıyor.

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