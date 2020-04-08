OPPO Ace 2 5G için tarih verildi

13 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte merakla beklenen OPPO Ace 2 5G modeli tanıtılacak. Özellikleri günler öncesinden belli olan telefon bakalım bizlere neler sunacak?

OPPO ACE 2 5G ÖZELLİKLERİ

Telefonda HDR ve 100% DCI-P3 color gamut destekli 6.5 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazeleme hızlı AMOLED ekran yer alacak. Gücünü 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi Qualcomm’un 2.84GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefon, RAM konusunda elini bol tutacak.

Telefonun 8 GB LPDDR5 RAM / 128 GB dahili depolama birimli ve 12 GB LPDDR5 RAM / 256 GB dahili depolama birimli sürümleri bulunacak. Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile çıkacak olan bu telefon kamera konusunda da iddialı olacak.

Telefonun arka/orta bölümüne konumlandırılmış 48 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel mono lens ile gelecek. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilecek.

OPPO ACE 2 5G FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ve Stereo hoparlör ile Dolby Atmos desteği özellikleri ile ön plana çıkacak olan telefonun 680 Euro fiyat bandında olacağı söyleniyor.

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