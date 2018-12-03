Oppo Avrupa pazarına gözünü dikti

Teknolojinin gelişimini durdurmak imkansız. Mobil teknolojiler de her geçen yıl yeni şeylerle karşımıza çıkıyor ve gelişiyor. Nihayetinde gelecek yılın trendleri şimdiden kendini belli etmeye başladı. Firmalar çalışmalara çoktan başladı; 5G ve katlanabilir cihazlar şimdilik en önemli yeniliklerden olacak gibi duruyor. Birkaç ay içerisinde Qualcomm’un desteğiyle hem 5G’li telefonlar göreceğiz, hem de Samsung’un Galaxy F‘i başta olmak üzere katlanabilir cihazlar hayatımıza girecek.

Öte yandan son yıllarda hızla yükselişe geçen Çinli şirketlerden birisi de Oppo. Özellikle fiyat/performans telefonlarıyla dünya çapında ses getirmeyi başaran firma, aynı başarıyı uluslararası satışlarda gösteremedi. ABD’nin son dönemde Çinli şirketlere karşı sert tavrı yüzünden, 2019 hedefi Avrupa olarak gözüktü. Söylentilere göre Oppo şimdiden Avrupa pazarına özel bir telefon üzerinde çalışmaya başladı.

Dahası, söylentilere göre yılın ilk yarısında katlanabilir bir telefon da gelecek. Samsung ve Huawei’nin başı çekeceği bu yeni teknolojiye herkes ortak olmaya çalışıyor.