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Oppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil oldu

12.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda tüm global pazarı kapsamış bir çip krizinin tam ortasındayız. Halihazırda bu kriz yüzünden akıllı telefonlardan tutun da otomobillere kadar pek çok ürünün pazarında üretim durma noktasına geldi.

Oppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil oldu

Uzmanlar bu çip krizinin kısa vadede de çözülmesini beklemiyorlar.

Çünkü teknoloji geliştikçe, cihazlar akıllandıkça çiplere olan ihtiyaç da artıyor. Peki bu kriz nasıl çözülecek? Aslında cevap basit. Öncelikli olarak üretimin artması gerekiyor. Halihazırda pek çok dev isim üretim için bazı hamleler yapmış durumda. Örneğin Intel ABD’de üst seviye çipler üretebilecek bir tesis için 2 milyar dolar civarında yatırımda bulunacağını açıklamıştı.

Şimdi de Oppo kendi çiplerini üretmek için kolları sıvadı. Elbette Oppo’nun kendi çipini üretmesi için önce geliştirme adımını geçmesi gerekiyor. Geliştirme adımının ardından da üretim geliyor. Peki Oppo ilk çipini ne zaman geliştirecek? Hemen yanıtlayalım.

OPPO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sızdırılan bilgilere göre Oppo 5G destekli ilk çipi için kolları sıvamış durumda. Hatta ilk çipin önümüzdeki yıla kadar hazır olacağı iddiaları da mevcut. Fakat 1 yıl 5G destekli bir çip geliştirmek için çok da yeterli bir süre değil gibi.

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Muhtemelen Oppo bu çipi geliştirse dahi üretim için farklı adreslerin kapısını çalacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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akıllı telefon
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