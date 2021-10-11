Oppo, ColorOS 12'yi resmen tanıttı

Gerçekleştirilen tanıtımla Oppo, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu.

Oppo, ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'da kullanılan sürümü, gelecek aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.

COLOROS 12'NİN ÖZELLİKLERİ

ColorOS 12, farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor. Üç yılda yüzde 2,75 daha düşük bir sistem yaşlanma oranının, ortalama yüzde 30 daha az bellek kullanımının ve yüzde 20 daha düşük pil tüketiminin kaydedildiği aktarılıyor. ColorOS 12'de gizlilik konusunda da adımlar atılmış.

COLOROS 12 NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Şirket, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022'de diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek. Oppo, yeni işletim sistemi arayüzünü 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor.

???? The #ColorOS12 upgrade roll-out timeline is here!

???? Discover how to apply for the beta version ???? ???? ???? pic.twitter.com/ml8cHWhW8a — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

OPPO'DAN BÜYÜK GÜNCELLEME POLİTİKASI

OPPO bugün ilk kez büyük bir güncelleme politikasını da duyurdu.

Şirket, Find X Serisi için dört yıllık ve Reno/F/K ve A Serileri içinse üç yıllık düzenli güvenlik yamaları sunulacak.

