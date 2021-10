Oppo, ColorOS 12'yi resmen tanıttı

Gerçekleştirilen tanıtımla Oppo, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu.

Oppo, ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'da kullanılan sürümü, gelecek aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.

ColorOS 12, farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor. Üç yılda yüzde 2,75 daha düşük bir sistem yaşlanma oranının, ortalama yüzde 30 daha az bellek kullanımının ve yüzde 20 daha düşük pil tüketiminin kaydedildiği aktarılıyor. ColorOS 12'de gizlilik konusunda da adımlar atılmış.

Şirket, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022'de diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek. Oppo, yeni işletim sistemi arayüzünü 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor.

???? The #ColorOS12 upgrade roll-out timeline is here!

???? Discover how to apply for the beta version ???? ???? ???? pic.twitter.com/ml8cHWhW8a