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Oppo da 5G için geri sayıma geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:47 | Son Güncelleme

5G için geri sayım artık resmen başlamış durumda. Akıllı telefon üreticileri birer birer yeni hücresel veri teknolojisi için tarih veriyorlar. Bu üreticiler arasına son olarak Oppo da katıldı.

Oppo da 5G için geri sayıma geçti

Dünya artık 5G teknolojisi için geri sayıma geçmiş durumda. Malum özellikle son altı aydır yeni hücresel veri teknolojisi üzerine pek çok spekülasyon dönüyor. Henüz mobil operatörler bu yeni teknoloji için tam anlamıyla hazır olmayabilirler. Fakat akıllı telefon üreticileri şimdiden tarih vermeye başladı.

Hatırlanacağı üzere daha önce Samsung, Xiaomi, Vivo ve Huawei gibi sektörün önde gelen isimleri 5G destekli ilk telefon için tarih vermişlerdi. Şimdi bu isimler arasına Oppo da dahil oldu.

Çinin önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, ilk 5G destekli akıllı telefonunu 2020 yılında satışa sunmayı planlıyor.
Daha önce bazı üreticiler 5G destekli akıllı telefonlar için 2019’u işaret etmişlerdi. Malum bu yeni teknolojiye ayak uyduracak seviyedeki yonga setleri de 2019’da gelecek.

Tabi ki burada şu noktayı atlamamak gerekiyor. Mobil operatörler 5G desteği sunmadıktan sonra, bu teknolojiyi destekleyen akıllı telefonların da pek bir artısı olmayacaktır. Örneğin ülkemizde 4G teknolojisi gelmeden önce de 4G destekli akıllı telefonlar mevcuttu. Fakat bu artının bize bir faydası yoktu.

Bu arada dip not olarak belirtelim. BTK kısa süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olacağını belirtmişti. Merakla bekliyoruz.

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