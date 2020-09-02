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Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo ilk katlanabilir ekranlı telefon modeli için patent aldı. İşte detaylar.

Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek

Katlanabilir ekranlı telefonların hayli uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul ettiğini söyleyebiliriz. Zira bu konu ile ilgili ilk söylentiler 2015 yılında ortaya atılmıştı. O dönemde Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı modeline ait bazı patentler su yüzüne çıkmıştı.

Hatta Samsung yetkilileri de katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalıştıklarını doğrulamış lakin bu modeller için henüz zamana ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardı.

OPPO MARKALI KATLANABİLİR AKILLI TELEFONUN PATENTİ GÖRÜLDÜ

Nitekim 2019 ile birlikte ilk katlanabilir ekranlı modeller de ortaya çıktı. Halihazırda Samsung, Huawei ve Motorola’nın katlanabilir ekranlı telefonları satışa sunulmuş durumda. Görünen o ki önümüzdeki dönem de bu üçlüye Oppo da katılmayı planlıyor. Keza Çinli üretici ilk katlanabilir ekranlı modeli için patent işlemlerini halletti.

Dilerseniz Oppo tarafından alınan patent görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Görüldüğü üzere Oppo’nun geliştireceği telefon dışa doğru katlanan bir yapıya sahip olacak. Yani Galaxy Z Flip modelinin tam tersi diyebiliriz. Bu modelin en büyük dezavantajı ise katlandığında ekranların dış kısımda kalacak olması. Malum böyle bir tasarımda ekran tamamen savunmasız kalacaktır. Yani telefonu bir zemine nasıl koyarsanız koyun her türlü ekranın çizilme tehlikesi var diyebiliriz.

Bakalım Oppo bu patent girişimlerini ne zaman somutlaştıracak? Şimdilik merakla bekliyoruz.

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