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Oppo'dan 'OCAR' başvurusu! Elektrikli otomobil ile ilgili olabilir

08.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, elektrikli otomobil üreteceği iddiası ile bir süredir gündeme geliyor. Gelen bilgilere göre Çinli üretici, şimdi ise 'OCAR' markasının tescili için başvuruda bulundu. Bu marka, Oppo Car ile bağlantılı olabilir.

Oppo'dan 'OCAR' başvurusu! Elektrikli otomobil ile ilgili olabilir

Akıllı telefon üreticilerinin akıllı ve elektrikli otomobil endüstrisine ilgisi oldukça yoğun. Hatırlarsanız Xiaomi, bir otomobil üreteceğini resmen açıklamıştı. Daha sonra Huawei, kendi otomobilini üretmese de ortak bir girişim sonucu otomobil satışlarına başlamıştı. Son olarak bu iki firmanın arasına Oppo'nun katılacağı söyleniyor.

OPPO 'OCAR' MARKASI İÇİN BAŞVURDU

Çin'den gelen son haberlere göre ise Oppo, 'OCAR' markasının tescili için başvuruda bulundu. Ticari marka başvurusunun kendisi herhangi bir bilgi vermiyor ve daha ince detaylar sunmuyor. Fakat bir kesinlik olmasa da OCAR'ın markanın elektrikli otomobili olacağı söylenen "Oppo Car" ile ilgili olabileceği düşünülüyor.

Oppo

Oppo'nun elektrikli otomobil planlarına yönelik dedikodular aslında yeni ortaya çıkmadı. Daha önce Oppo'nun otomobil yapmak için hazırlandığı, Oppo'nun kurucusu Tony Chen'in projeye liderlik edeceği iddia edilmişti.

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Son olarak, Çinli teknoloji devinin otomobil üreteceğine dair herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle bu konuda bir kesinlik bulunmadığını ekleyelim.

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