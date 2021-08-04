Oppo ekran altı kamera teknolojisini tanıttı! Hiç yok gibi

Ekran altı kamera teknolojisi son günlerin en merak edilen teknolojilerinden biri. Bunun nedeni, akıllı telefon üreticilerin bu teknoloji üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırması. Hatta bu teknolojiye sahip akıllı telefonları piyasaya sürmeleri.

Çinli üretici ZTE, ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu ZTE Axon 20 5G'yi geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. Firma geçtiğimiz günlerde ise ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini kullandığı ZTE Axon 30 5G'yi tanıtmıştı. Fakat yapılan bir duyuruya göre ekran altı kamera teknolojisi geliştiren bir şirket daha var; Oppo.

OPPO'DAN YENİ NESİL EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİ

Oppo, ekran altı kamera teknolojisinin son neslini duyurdu. Oppo'nun yeni ekran altı kamera çözümü, selfie kamerasını akıllı telefon ekranının altına gizlice yerleştiriyor. Gizlice diyoruz çünkü şirketin iddiasına göre ekranın altındaki selfie kamerası, ekranın bütünlüğünden ödün vermiyor.

GÖRSEL AÇIDAN FARK EDİLMİYOR

Oppo, ekran altı kamera alanının OLED panelin geri kalanı gibi 400 ppi piksel yoğunluğu sunması için daha küçük pikseller kullanıyor. Oppo'ya göre sonuç, kullanıcıların günlük kullanım arasında ekran altı kamera alanını görsel açıdan neredeyse hiç fark etmemelerini sağlıyor. Şirket bunu bir e-okuyucu uygulamasının açık olduğu prototip telefon görüntüsüyle destekliyor.

Ekran altı kamera teknolojisi için paylaşılan görüntüye baktığımızda, küçük metinlerin ekran altı kamera alanının olduğu noktada herhangi bir farklılığa neden olmadığı görülüyor. Peki kameranın kalitesi için neler söyleniyor?

İŞTE ÖRNEK FOTOĞRAF

Oppo, ekranın altındaki kameranın kalitesini göstermek adına örnek bir fotoğraf da paylaştı.

İyi bir ışıkta çekildiği görülen örnek fotoğraf, ZTE'nin Axon 20 5G modelinden çok daha iyi bir sonuç veriyor. Ancak buna rağmen görüntünün belirli bölümlerinde renk bozulmalarının var olduğunu söylemek gerekiyor.

Yine de bu gibi ortaya çıkan teknolojiler, bizi çentiklerden kurtaracak gibi görünüyor.

