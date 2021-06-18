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OPPO Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

18.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olan Enco X kablosuz kulaklık modeli Türkiye'de satışa çıktı. Böylece OPPO Enco X'in Türkiye fiyatı da açıklandı.

OPPO Enco X kablosuz kulaklık Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

AA'nın şirketin açıklamasından aktardığına göre, OPPO, gerçek kablosuz stereo özelliğine sahip Bluetooth destekli kablosuz kulaklığı Enco X'i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar Hi-Fi deneyimi sunuyor. Enco X, OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkati çekiyor.

İŞTE OPPO ENCO X'İN ÖZELLİKLERİ

OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip bulunuyor. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz iletim sağlayan LHDC ile desteklenen paralel çift hoparlörler sesin iletimi konusunda kombinasyon oluşturuyor.

Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapılabiliyor. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edilebiliyor. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modu seçilebiliyor.

Oppo Enco X'in özellikleri

Kulaklığı çıkarmadan etrafta olup bitenlerin farkında olmak istendiği zaman şeffaf mod tercih edilebiliyor. İstenirse gürültü önleme özelliği tamamen devre dışı da bırakılabiliyor. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile gelen OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde gürültüleri ortadan kaldırıyor. Firmanın iddiasına göre böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.

Enco X kablosuz kulaklıklar, daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı düşük gecikme geleneğini sürdürüyor. OPPO'ya göre yeni binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha fazla kararlılık, sistem düzeyinde ultra düşük gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyon geliştirilirken gecikme ve bağlantı paraziti daha da azaltılmış durumda.

ŞARJ SÜRESİ NASIL?

Yeni cihazda şarj kutusuyla 25 saat müzik dinlenebiliyor veya 15 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Şarj kutusu olmadan beş buçuk saat müzik dinlenebiliyor veya üç buçuk saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. (Veriler yüzde 50 ses seviyesi için geçerli). Maksimum gürültü önleme moduna geçildiğinde ise kulaklık şarj kutusu varsa 20 saat, yoksa dört saat çalışıyor. (Veriler yüzde 50 ses seviyesi için geçerli)

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İŞTE OPPO ENCO X'İN FİYATI

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL olarak belirlendi.

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Türkiye
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