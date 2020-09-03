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Oppo F17 ve Oppo F17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Oppo, planladığı lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Oppo bugün düzenlediği lansmanda Oppo F17 ve Oppo F17 Pro adında iki akıllı telefon duyurdu. Akıllı telefonların kameraları ise dikkat çekici. İşte Oppo F17 ve Oppo F17 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Oppo F17 ve Oppo F17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Oppo, Find X2 ve Find X2 Pro ile pazarda bulunuyor. Firmanın amiral gemisi özelliklere sahip Find X2 ve Find X2 Pro'nun dışında orta seviyede de dikkat çekici akıllı telefonları mevcut. Oppo, bu akıllı telefonlara bugün iki yeni üye daha ekledi. Bu telefonlar Oppo F17 ve Oppo F17 Pro.

OPPO F17 ÖZELLİKLERİ

Oppo F17, 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Ekranın çentiği damla formunda. Çentiğin içerisinde ise telefonun 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası var. Oppo F17'nin kalbinde Snapdragon 662 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Oppo F17'nin arka tarafında ise 16 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun gücünü 30W hızlı şarj destekli 4000 mAh'lik pil sağlıyor.

Oppo F17 özellikleri

OPPO F17 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo F17 Pro'nun özellikleri arasında 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekranda Oppo F17'ye nazaran çift ön kamera ile karşılaşıyoruz. Çentikteki kameralar 16 MP ana kamera ve 2 Megepiksel derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Buna ek olarak, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama kullanıcılara sunuluyor.

Oppo F17 Pro

Oppo F17 Pro'nun arka tarafında 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Oppo F17 Pro, 30W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerinde bir pil ile geliyor.

Oppo F17 Pro kamera

OPPO F17 VE OPPO F17 PRO'NUN FİYATI

Oppo F17'nin fiyatı Oppo yetkilileri tarafından paylaşılmadı. Ancak Oppo F17 Pro'nun fiyatı paylaşılan bilgiler arasında. Buna göre Oppo F17 Pro, yaklaşık 310 dolardan satışa çıkacak. Oppo F17 Pro, Hindistan'da ön siparişe açılmış durumda.

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