Oppo F17 ve Oppo F17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Oppo, Find X2 ve Find X2 Pro ile pazarda bulunuyor. Firmanın amiral gemisi özelliklere sahip Find X2 ve Find X2 Pro'nun dışında orta seviyede de dikkat çekici akıllı telefonları mevcut. Oppo, bu akıllı telefonlara bugün iki yeni üye daha ekledi. Bu telefonlar Oppo F17 ve Oppo F17 Pro.

OPPO F17 ÖZELLİKLERİ

Oppo F17, 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Ekranın çentiği damla formunda. Çentiğin içerisinde ise telefonun 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası var. Oppo F17'nin kalbinde Snapdragon 662 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Oppo F17'nin arka tarafında ise 16 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun gücünü 30W hızlı şarj destekli 4000 mAh'lik pil sağlıyor.

OPPO F17 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo F17 Pro'nun özellikleri arasında 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekranda Oppo F17'ye nazaran çift ön kamera ile karşılaşıyoruz. Çentikteki kameralar 16 MP ana kamera ve 2 Megepiksel derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Buna ek olarak, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama kullanıcılara sunuluyor.