Oppo F9 Pro ışığa göre renk değiştiriyor

Bildiğiniz gibi Oppo yeni akıllı telefonu F9 Pro’yu 21 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtılacak. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sıklığı da artıyor. Bugün sızdırılan son bilgiler ile birlikte F9 Pro’nun teknik özellikleri büyük ölçüde netlik kazandı.

F9 Pro’nun teknik özelliklerini ve dikkat çeken yeniliklerini sıralayan yeni bir belge internete sızdırıldı. Bu belgede dikkat çeken özelliklerin başında su damlası çentiğe sahip 6.3 inç FHD+ ekran, 25 megapiksel selfie kamerası ve gelen ışığa göre renk değiştiren gövde geliyor.

Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 16 + 2 megapiksel çift arka kamera, VOOC Flash Charge hızlı şarj özelliği, Helio P60 yonga seti, 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3500 mAh batarya yer alıyor.

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