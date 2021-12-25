Oppo Find N beklenenin ötesinde bir talep gördü

Bu yıl satışa sunduğu Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile başarılı bir ivme yakalayan Güney Koreli teknoloji devi önemli bir satış başarısına imza attı.

Xiaomi ve Huawei ise kendi ülkeleri Çin’de geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Fakat bu iki marka global pazarda çekimser kaldı.

Huawei ve Xiaomi’nin ardından Oppo da ilk katlanabilir ekranlı modelini Çin pazarında satışa sundu. Satışa çıktığı andan itibaren adeta yok satan telefon, katlanabilir ekranlı telefonlara olan ilgiyi de bir kez daha kanıtlamış oldu.

Eğer büyük bir aksilik olmazsa Oppo bu modelini ülkemizde de satışa çıkaracak. Oppo Find N’in rakiplerine göre en büyük artısı ise daha kompakt bir yapıda olması. Enine açılmasına rağmen Fold 3 kadar fazla yer kaplamıyor. Haliyle bu da Find N’i rakiplerinden ayırıyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Henüz bu telefonun satış fiyatı tam olarak netlik kazanmış değil. Bekleyip göreceğiz.

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