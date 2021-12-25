HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Find N beklenenin ötesinde bir talep gördü

Oppo Find N beklenenin ötesinde bir talep gördü

25.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında önemli atılımlar yapılıyor. Bilindiği üzere bu sektörün öncüsü olan iki isim var. Samsung ve Huawei. Özellikle Samsung katlanabilir ekranlı modeller tarafında önemli işlere imza attı.

Oppo Find N beklenenin ötesinde bir talep gördü

Bu yıl satışa sunduğu Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile başarılı bir ivme yakalayan Güney Koreli teknoloji devi önemli bir satış başarısına imza attı.

Xiaomi ve Huawei ise kendi ülkeleri Çin’de geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Fakat bu iki marka global pazarda çekimser kaldı.
Huawei ve Xiaomi’nin ardından Oppo da ilk katlanabilir ekranlı modelini Çin pazarında satışa sundu. Satışa çıktığı andan itibaren adeta yok satan telefon, katlanabilir ekranlı telefonlara olan ilgiyi de bir kez daha kanıtlamış oldu.

OPPO-Find-N-1-696x656

Eğer büyük bir aksilik olmazsa Oppo bu modelini ülkemizde de satışa çıkaracak. Oppo Find N’in rakiplerine göre en büyük artısı ise daha kompakt bir yapıda olması. Enine açılmasına rağmen Fold 3 kadar fazla yer kaplamıyor. Haliyle bu da Find N’i rakiplerinden ayırıyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Henüz bu telefonun satış fiyatı tam olarak netlik kazanmış değil. Bekleyip göreceğiz.

Uzun koronavirüs sendromu giderek yayılıyor: Tuhaf belirtiler görülüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Elon Musk ve Jack Dorsey Web3’ü yorumladıElon Musk ve Jack Dorsey Web3’ü yorumladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Yeni boşandılar! Eski eşten olay paylaşım

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.