Oppo Find N Samsung’a ciddi rakip olacak

Samsung’un başını çektiği bir grup teknoloji şirketi, dokunmatik ekran anlayışında çığır açmak niyetiyle telefon ekranlarına kavis uygulamasını getirmişlerdi. Bununla birlikte birçok cephe erken kaybedildi ve markalar birer ikişer bu uygulamasına son verdi. İşte bunları hatırladıkça katlanabilir telefonlar için de bundan sonrasının hakim teknoloji demek çok zor oluyor. Ancak tıpkı kıvrımlı ekran teknolojisinde olduğu gibi, burada da şimdilik ışığı gören geliyor.

Çinli teknoloji şirketi Oppo, ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Oppo Find N’yi resmen tanıttı. Şimdilik bu telefonun teknik özellikleri hakkında net bilgi vermekten kaçınan şirket yetkilileri, sadece bir konunun altını çiziyor. O da bu telefonla birlikte katlanabilir akıllı telefon modellerinde, ekran kırışıklığı ve sağlamlık sıkıntılarına kesin bir çare olarak üretildiği iddiası.

Özellikle kimi çevrelerce Samsung’un Z Fold serisi zaman zaman bu türden sitemlere konu olsa da, yine de şu an itibariyle herhangi bir katlanabilir akıllı telefon modelinin böylesi bir kronik problemi bulunmuyor.

Keycap yükseltme paketi ile oyuncu klavyenizi geliştirin



