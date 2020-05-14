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Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Oppo Find X2 ‘nin arka tarafında 48+12+13MP’den oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Yapay zekâ desteğinin de bulunduğu bu sistem, geniş açılı çekimler, bokeh efektli çekimler ve daha pek çok imkân sunuyor. Dikkat çekici ve pek bilinmeyen özelliklerden bir tanesi ise, “video ses kayıt seçeneklerinin” olması.

Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

Çok değil, bundan birkaç sene öncesine kadar pek çok telefonda video kayıt kalitesi başarılı olsa da videolardaki ses kayıt kaliteleri yeterli değildi. Özellikle müzikli ortamlarda yapılan çekimlerdeki seslerde ya bass boğulmaları ya da tizlerin kulakları tırmalayan detayları ortaya çıkıyordu.  Haliyle görüntüler ne kadar iyi olursa olsun, işitsel detaylar kötü olunca video bir işe yaramıyordu.

Find X2, işitsel tarafta gelişmiş çözümler sunan akıllı telefonlardan bir tanesi. Cihazın kamerasıyla 4K 60FPS’de video çekimleri gerçekleştirebilir, 20X’e kadar dijital zoom yapabilirsiniz. Bunları yaparken de isterseniz ses detaylarını düzenleyebilirsiniz.

Ürünün kamera uygulamasını açtıktan sonra, ayarlar kısmında “Ses Efektleri” başlığına gidin. Burada, 3D Kayıt, Ses Odaklanması ve Rüzgâr Gürültüsü Azalt seçeneklerini göreceksiniz.

Örneğin, 3D Kayıt özelliğini kullanarak ortamdaki sesleri kaliteli şekilde kaydedebilirsiniz.

Ses Odaklanması seçeneğini işaretleyerek özellikle röportajlarda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Rüzgâr Gürültüsü Azalt seçeneği ise, özellikle dış mekân çekimlerinde işinize yarayacaktır.

Daha fazla detayı, hazırladığımız inceleme videosunda bulabilirsiniz.
İyi seyirler.

120 Hz yenileme hızı sunabilen ekran

6.7 inç değerde ekran, 3168×1440 çözünürlük sunuyor. Oppo, bu ürününde OLED ekran teknolojisine yer vermiş ve hem parlaklık hem de netlik olarak gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Tabii ekranın çeşitli görüntüleme modları ve göz konforu modu gibi seçenekleri de var.

Bir dikkat çekici detay ise, 120Hz değerine kadar ekran yenileme hızı sunulabiliyor. Bu sayede özellikle bir şeyler izlerken ya da oynarken görüntülerin ne kadar akıcı ve yumuşak olduğunu fark ediyorsunuz. Oppo, bu telefonunun ekranında HDR10+ desteğini de sunuyor.

Eğer YouTube, Amazon ya da Netflix üyeliğiniz varsa, dizi ve filmleri normal telefon ekranlarına kıyasla çok daha canlı renkler ve net detaylarla izleyebileceksiniz demektir.

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