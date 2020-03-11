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OPPO Find X2 Pro rekor üstüne rekor kırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

OPPO, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Find X2 Pro modeli ile rekordan rekora koşuyor. DxOMark’tan 124 puan alan telefon, ekran konusunda ise DisplayMate‘ten A+ puanı alarak en iyi ekrana sahip telefon unvanını eline almıştı. Şimdi ise OPPO yeni bir rekora imza atmayı başardı.

OPPO Find X2 Pro rekor üstüne rekor kırıyor

Performans testi uygulaması olan AnTuTu bu sefer OPPO’nun Find X2 Pro modelini teste tabi tuttu. Telefon AnTuTu testinden tam 637.099 puan alarak en hızlı telefon olma unvanını eline aldı. 12 GB RAM ve Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden beslenen bu modelde 65W hızlı şarjı ile priz yakan SuperVOOC 2.0 teknolojisi de yer alıyor.

OPPO FİND X2 PRO ÖZELLİKLERİ

48 Megapiksel Sony IMX689 sensör f/1.7 diyafram + 48 Megapiksel 120 derece ultra geniş aılı f/2.2 diyafram ultra-wide sensör + 3cm macro lens + 13 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lensli kamerası ile rakiplerine taş çıkaran bu modelin önümüzdeki günlerde Türkiye’de de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

OPPO’nun yeni amiral gemisinin Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ancak tahminlerimize göre bu denli güçlü bir model ülkemizde 8.000 TL bandı veya daha üzerinde satışa sunulacaktır.

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