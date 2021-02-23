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Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

23.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihi netleşmiş olabilir. Apple ürünleri hakkında yaptığı analizlerle tanınan Jon Prosser, Oppo Find X3 Pro, Find X3 Lite ve Find X3 Neo'dan oluşacak akıllı telefon serisinin muhtemel tanıtım tarihini paylaştı.

Oppo Find X ailesi yıllar geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz yıl bu aileye Find X2 ve Find X2 Pro eklendi. Aradan geçen bir yıllık sürede ise iPhone 12, Samsung Galaxy S21 ve Huawei Mate 40 Pro piyasaya çıktı. Oppo'nun ise Find X3 serisi ile bu akıllı telefonlara yanıt vermesi bekleniyordu. Nitekim öyle de olacak gibi görünüyor. Hatta ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser'a göre Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihi şimdiden belli.

OPPO FİND X3'ÜN TANITIM TARİHİNİ PAYLAŞTI

Apple ürünleri hakkında yaptığı analizlerle adından sıkça söz ettiren Jon Prosser Twitter hesabı üzerinden Oppo Find X3 ailesinin tanıtım tarihini paylaştı. Prosser'a göre Oppo Find X3, Find X3 Neo ve Find X3 Lite'tan oluşacak akıllı telefon serisi 11 Mart'ta tanıtılacak. Yine Prosser'ın tweetine bakılırsa Find X3 serisi, 31 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 14 Nisan'da ise piyasaya çıkacak.

TÜRKİYE'YE DE GELEBİLİR

Find X3 ailesine geçtiğimiz günlerde Find X3 modelinin de eklenebileceği söylenmişti. Bu da birçok kişinin ilgisini çekmişti. Ancak bu konuda henüz doğrulanmış bir bilgi mevcut değil. Son olarak, Oppo'nun yeni akıllı telefon modellerinin Türkiye'ye de gelmesinin muhtemel olduğunu ekleyelim.

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