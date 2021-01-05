Oppo Find X3 AnTuTu puanı ile test rekoru kırdı

Oppo Find serisine son olarak Oppo Find X2 ve Find X2 Pro olmak üzere Android'li iki farklı akıllı telefon ekledi. Snapdragon 865'den gücünü alan akıllı telefonlar, özellikle kamera performansıyla ilgi çekti. Ancak Oppo, her akıllı telefon üreticisi gibi geleceği de düşünmeye başladı ve bu noktada Oppo Find X3 adı gündeme geldi. Telefonun gündeme gelmesiyle, sızıntılarının ortaya çıkması bir oldu. Birçok sızıntı kaynağı, Oppo Find X3'e dair bazı bilgiler paylaştı. Şimdi ise Weibo'da paylaşılan görüntüler vasıtasıyla Oppo Find X3'ün AnTuTu puanı gözler önüne serildi. Fakat alınan puan, AnTuTu için de bir rekor anlamına geliyordu.
Oppo Find X3'e ait olduğu iddia edilen AnTuTu puanı, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği söylenen Oppo Find X3, paylaşılan görüntülere bakılırsa AnTuTu'dan 771 bin 491 puan aldı. Bugüne dek AnTuTu'daki en yüksek puana ulaşan Android akıllı telefonlar 700 bin puanı aştı ancak Find X3 800 bin puana en çok yaklaşan isim oldu. Tabii bu, paylaşılan test sonuçlarına göre ulaşılan bir sonuç.
Find X3 özellikleri için henüz detaylı bir bilgi yok. Fakat sızıntılar bu noktada biraz olsun imdadımıza koşuyor. Sızıntılara göre akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek ve dörtlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ayrıca telefonun 65W SuperVOOC 2.0 kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4.500 mAh değerindeki bir pil ile gelmesi muhtemel görünüyor.
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