Oppo Find X3 AnTuTu puanı ile test rekoru kırdı

Oppo Find serisine son olarak Oppo Find X2 ve Find X2 Pro olmak üzere Android'li iki farklı akıllı telefon ekledi. Snapdragon 865'den gücünü alan akıllı telefonlar, özellikle kamera performansıyla ilgi çekti. Ancak Oppo, her akıllı telefon üreticisi gibi geleceği de düşünmeye başladı ve bu noktada Oppo Find X3 adı gündeme geldi. Telefonun gündeme gelmesiyle, sızıntılarının ortaya çıkması bir oldu. Birçok sızıntı kaynağı, Oppo Find X3'e dair bazı bilgiler paylaştı. Şimdi ise Weibo'da paylaşılan görüntüler vasıtasıyla Oppo Find X3'ün AnTuTu puanı gözler önüne serildi. Fakat alınan puan, AnTuTu için de bir rekor anlamına geliyordu.

İŞTE OPPO FİND X3'ÜN ANTUTU PUANI

Oppo Find X3'e ait olduğu iddia edilen AnTuTu puanı, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği söylenen Oppo Find X3, paylaşılan görüntülere bakılırsa AnTuTu'dan 771 bin 491 puan aldı. Bugüne dek AnTuTu'daki en yüksek puana ulaşan Android akıllı telefonlar 700 bin puanı aştı ancak Find X3 800 bin puana en çok yaklaşan isim oldu. Tabii bu, paylaşılan test sonuçlarına göre ulaşılan bir sonuç.