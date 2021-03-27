Oppo Find X3 Pro, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandı

Oppo Find X3 Pro tasarımı söz konusu olduğunda, her şey cam arka yüzle ilgili. Karmaşık şekil, tasarımcılar tarafından belirlenen kontura göre oluşturulan tek bir düz cam levhadan yapılmış. Gloss Black renk grubu söz konusu olduğunda, yüksek parlaklıkta bir yüzey elde etmek için cam porselen kullanılmış. Mavi seçeneği diğer tarafa geçebiliyor ve buzlu cama parlama önleyici kaplama özelliği ekliyor. Oppo Küresel Pazarlama Başkanı Lie Liu konuyla ilgili olarak “Çabalarımızın uluslararası tasarım mükemmelliği şampiyonları Red Dot Tasarım Ödülü jürisi tarafından takdir edilmesinden onur duyuyoruz.” ifadesinde bulundu.

Cihazın teknik özelliklerine gelirsek: Oppo Find X3 ekran özellikleri gerçekten oldukça başarılı. iPhone 12 Pro Max boyutuyla aynı olan telefon 6,7 inçlik bir ekrana sahip. 1440 x 3216 piksellik ekranıyla görüntü olarak gayet kaliteli bir deneyim sunuyor. Oppo Find X3 yine Corning Gorilla Glass korumasıyla ekran kalitesini artırıyor. Telefon aynı zamanda bu ekran özellikleriyle de profesyonel mobil gamerlara hitap eder hale gelmiş. Oppo Find X3 işletim sistemi olarak Android 11 tabanlı ColorOS11 kullanıyor. ColorOS 11, ileri düzeyde telefonunuzda özelleştirme yapabileceğiniz bir işletim sistemi. Arka kamera ile 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS HDR video çekme şansınız var. Ön kamera ile 1080p 30 FPS video çekebilirsiniz.

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