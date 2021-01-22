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Oppo Find X3 serisini mart ayında piyasaya sürecek

22.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Oppo Find X3 serisini mart ayında piyasaya sürecek

Ancak ondan önce, FCC’de (Federal İletişim Komisyonu) telefonun pil özelliklerini onaylayan bir liste ortaya çıktı. Gelin Oppo Find X3 Pro özelliklerine yakından bakalım.

Liste, Abhishek Yadav tarafından sızıntı haber olarak ortaya çıktı. FCC listesi cihaz hakkında önemli ipuçları sunuyor. FCC’ye göre cihaz, 200 mAh nominal kapasiteye ve 2,250 mAh tipik kapasiteli bir pile sahip olacak. Bu küçük bir rakam, ancak cihaz göze alındığında neredeyse telefonun toplam kapasitenin iki katı olan çift hücreli bir pil anlamına geliyor. Yine de çok büyük bir rakam değil, ancak beklenenden daha uyumlu.

Liste, aynı zamanda 4,500mAh bataryaya sahip Oppo Find X3 Pro cihazına işaret eden önceki sızıntı bilgileriyle de uyumlu. Burada listelenen şarj cihazı 65W’a kadar çıkabildiğinden, şarj hızı da diğer söylentilerle uyumlu olarak karşımıza çıkıyor.

İŞTE OPPO FİND X3 PRO İÇİN BEKLENEN ÖZELLİKLER

Telefon iddialara göre Snapdragon 888 yonga setiyle gelecek ve FCC’ye göre Android 11 tabanlı ColorOS 11.2’yi çalıştıracak. FCC, USB-C kulaklık kullanımını onayladı, bu da 3,5 mm ses jakı olmayacağı anlamına geliyor. Bilinen diğer özellikler göz önüne alındığında Oppo Find X3 Pro, Sony tarafından ana kamera için geliştirilen yeni bir sensörle birlikte gelmeli. Ön panel muhtemelen 1440p çözünürlüklü 6.7 OLED teknolojisine sahip ve bu panelin sol üst köşesinde selfie kamerası yer alacak.

Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyorOppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Sonuç olarak, Oppo Find X3 serisi, Samsung Galaxy S21 serisi için gerçek bir rakip gibi görünebilir, bu nedenle daha fazla 2021 amiral gemisi seçeneği istiyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekecek.

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