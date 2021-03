Oppo Find X3 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı!

Oppo Find X3 serisi geçtiğimiz haftaların teknoloji gündeminde fazlasıyla yer bulmuştu. Bunun başlıca nedenlerinden biri de ortaya çıkan sızıntılardı. Zira ilk olarak, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Find X3 Neo, Find X3 Lite ve Find X3 Pro'dan oluşacağı söyleniyordu. Daha sonra bu aileye Oppo Find X3 adında, serinin adına yakışır bir modelin daha ekleneceği söylentisi yayıldı. Ayrıca Find X3 Pro'nun özelliklerine değinilerek bir telefonun fotoğrafı sızdırıldı. Nitekim Oppo sevenlerini fazla bekletmedi ve Find X3 serisinin tanıtım tarihini duyurdu.

Oppo Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Find X3 serisini tanıtacağı günü paylaştı. Buna göre Oppo Find X3 serisi 11 Mart günü tanıtılacak. Oppo, Find X3 serisinin tanıtım tarihi için paylaştığı posterde ise Find X3 Pro'nun kamera çıkıntısını gösterdiği düşündüğümüz bir görüntü yer aldı. Böyle düşünmemizin sebebi ise daha önce sızdırıldığını söylediğimiz o fotoğraf. Zira o fotoğrafta Find X3'ün kamera çıkıntısı dikkat çekiyordu.

Join us for the #OPPOFindX3Series launch event on Thursday, March 11th. ????



It’s going to be out of this world. ???? #AwakenColour pic.twitter.com/Rr2AcSpLJr