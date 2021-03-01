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Oppo Find X3 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı!

01.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Oppo Find X3 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı!

Oppo Find X3 serisi artık resmen geliyor. Oppo Find X3 serisini görücüye çıkartacağı etkinliğin tarihini resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı. Oppo Find X3 serisinin Oppo Find X3, Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo ve Oppo Find X3 Pro'dan oluşması bekleniyor.

Oppo Find X3 serisi geçtiğimiz haftaların teknoloji gündeminde fazlasıyla yer bulmuştu. Bunun başlıca nedenlerinden biri de ortaya çıkan sızıntılardı. Zira ilk olarak, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Find X3 Neo, Find X3 Lite ve Find X3 Pro'dan oluşacağı söyleniyordu. Daha sonra bu aileye Oppo Find X3 adında, serinin adına yakışır bir modelin daha ekleneceği söylentisi yayıldı. Ayrıca Find X3 Pro'nun özelliklerine değinilerek bir telefonun fotoğrafı sızdırıldı. Nitekim Oppo sevenlerini fazla bekletmedi ve Find X3 serisinin tanıtım tarihini duyurdu.

İŞTE OPPO FİND X3 AİLESİNİN TANITIM TARİHİ

Oppo Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Find X3 serisini tanıtacağı günü paylaştı. Buna göre Oppo Find X3 serisi 11 Mart günü tanıtılacak. Oppo, Find X3 serisinin tanıtım tarihi için paylaştığı posterde ise Find X3 Pro'nun kamera çıkıntısını gösterdiği düşündüğümüz bir görüntü yer aldı. Böyle düşünmemizin sebebi ise daha önce sızdırıldığını söylediğimiz o fotoğraf. Zira o fotoğrafta Find X3'ün kamera çıkıntısı dikkat çekiyordu.

FİND X3 PRO SNAPDRAGON 888 İLE GELİYOR

Find X3 Pro'nun özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun dışında Android işletim sistemiyle gelecek akıllı telefonda flaş ışığına sahip makro kameranın yer alacağı söyleniyor. Tüm detayları ise 11 Mart günü öğrenebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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