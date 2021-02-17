Oppo Find X3 Snapdragon 870 ile geliyor!

Oppo Find X3 ailesinin Snapdragon serisi işlemcilerle geleceği aslında tahmin ediliyordu. Find X3 Neo, Find X3 Lite ve Find X3 Pro adındaki üç model bu anlamda sızıntıların da odağındaydı. Zira yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisinin Neo, Lite ve Pro takma adlı modellerden oluşacağı söyleniyordu. Ancak bugün yapılan bir sızıntı, ailenin adına yakışır bir şekilde Oppo Find X3 adında bir model üreteceğini de ortaya koydu.

SNAPDRAGON 870'Lİ AMİRAL GEMİSİ: OPPO FİND X3

Oppo Find X3, AnTuTu'da ve AIDA 64'da göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre ise Oppo Find X3, Snapdragon serisi bir işlemciden güç alacak. Bu işlemci Snapdragon 870 olacak. Hatırlarsanız Snapdragon 870, Qualcomm tarafından Snapdragon 865+'ın biraz daha hızlı bir sürümü olarak tanıtılmıştı. İşlemci amiral gemisi özelliklerini bünyesinde taşımakta.

OPPO FİND X3 ÖZELLİKLERİ

Find X3'ün Snapdragon 870 dışında kullanacağı donanımlara yönelik de bazı bilgiler mevcut. Karşılaştırma listelerinde telefonun 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştirildiği görülüyor. Ayrıca telefonun ekran çözünürlüğünün de Full HD+ olduğu gözümüze çarpıyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 arayüzü ile geleceğinden bahsedilen telefonun mart ayında tanıtılması bekleniyor.

