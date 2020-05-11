Oppo hızlı şarj için şok gerçeği açıkladı: Hız 'ölüm' getirir!

Oppo hızlı şarj teknolojilerinde Ar-Ge çalışmaları yapan bir firma. Hatta onun bu çalışmaları geçtiğimiz 1 Nisan gününde bile şaka konusu olmuştu. O şakada Oppo'nun gerçek kablosuz şarj teknolojisini bulduğu açıklanmıştı. Bu açıklamaya inananlar olsa da gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Fakat Oppo'nun geçtiğimiz ay duyurduğu Oppo Ace 2 akıllı telefonunda bulunan 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinin, 1 Nisan şakasına meze olan şarj teknolojisinden aşağı kalır yanı yoktu. Oppo'nun bu alkışlanan hareketi için Oppo'dan bugün şok edici bir itiraf geldi.

OPPO: HIZLI ŞARJ PİLİ ÖLDÜRÜYOR

Oppo, hızlı şarj teknolojisinde ulaşılan hızlı değerlerin, pilin ömrünü kısalttığını itiraf etti. 40W hızlı kablosuz şarjı ön planda tutan Oppo, bu şarj etme seçeneğinin pili 15W hızlı şarj seçeneğine göre daha hızlı öldürdüğünü söyledi. Oppo'nun paylaştığı bilgilere göre aynı şarj / deşarj sayısına sahip biri 15W'lık, diğeri 40W'lık pil test edildi. Testin sonucunda 15W'lık pilin sağlığının yüzde 90'a, 40W'lık pilin sağlığının ise yüzde 70'e kadar indi. Bu cidden büyük bir fark.