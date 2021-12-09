Oppo, ilk katlanabilir telefonunu gösterdi! Karşınızda Find N

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe birden fazla firma faaliyet gösteriyor. Birçok firmanın ise katlanabilir telefonlar üreterek bu sektöre giriş yapması bekleniyor. Bu firmalardan birisi Apple iken, bir diğeri ise Oppo olarak karşımıza çıkıyor.

Beklentiler, Çin merkezli şirketin gelecek yıl içerisinde ilk katlanabilir telefonunu duyurmasından yanaydı. Ancak görünüşe bakılırsa Oppo daha fazla beklemek istemedi ve Twitter üzerinde ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N'yi gösterdi.

İŞTE OPPO'NUN İLK KATLANIRI: OPPO FIND N

Oppo Find N için Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şirket, telefonu kısa bir video içerisinde tüketicilerine tanıttı. Videoya göre Oppo'nun ilk katlanabilir telefonu Samsung'un Galaxy Z Fold3 modeline benzer bir yapıya sahip. Ayrıca Find N'nin de Galaxy Z Fold3 gibi bir amiral gemisi olduğunu belirtmek gerekiyor.

Find N'de büyük ve katlanır bir ekran, Galaxy Z Fold3 gibi daha küçük bir dış ekranla birleştirilmiş. Ancak dış ekranın Fold3'ün uzun ve ince olan ekranının aksine, geleneksel akıllı telefonlarda gördüğümüz tarzda bir en-boy oranına sahip olduğu görülüyor.

FIND N'İN TEMELLERİ 2018'E KADAR UZANIYOR

Oppo, ilk amiral gemisi katlanabilir telefonu Oppo Find N'nin özellikleri konusunda ayrıntılı bilgiler vermese de Oppo'dan (Aynı zamanda OnePlus'ın CEO'su) Pete Lau imzalı bir blog gönderisi mevcut. Lau, bu gönderide telefonun dört yıllık Ar-Ge çalışmasının ve altı yıllık prototipin sonucu olduğunu söylüyor ve Lau, Find N'nin ilk neslinin Nisan 2018'e kadar uzandığını belirtiyor.

OPPO FIND N NE ZAMAN TANITILACAK?

Oppo Find N, şirketin konsept teknolojilerini ve ürünlerini sergilediği Oppo INNO DAY 2021'in ikinci gününde, yani 15 Aralık'ta resmi olarak lanse edilecek. Böylece Oppo'nun ilk katlanabilir telefonu Find N'nin özelliklerini öğrenebileceğiz.

