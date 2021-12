Oppo, ilk katlanabilir telefonunu gösterdi! Karşınızda Find N

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe birden fazla firma faaliyet gösteriyor. Birçok firmanın ise katlanabilir telefonlar üreterek bu sektöre giriş yapması bekleniyor. Bu firmalardan birisi Apple iken, bir diğeri ise Oppo olarak karşımıza çıkıyor.

Beklentiler, Çin merkezli şirketin gelecek yıl içerisinde ilk katlanabilir telefonunu duyurmasından yanaydı. Ancak görünüşe bakılırsa Oppo daha fazla beklemek istemedi ve Twitter üzerinde ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N'yi gösterdi.

Oppo Find N için Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şirket, telefonu kısa bir video içerisinde tüketicilerine tanıttı. Videoya göre Oppo'nun ilk katlanabilir telefonu Samsung'un Galaxy Z Fold3 modeline benzer bir yapıya sahip. Ayrıca Find N'nin de Galaxy Z Fold3 gibi bir amiral gemisi olduğunu belirtmek gerekiyor.

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

Hold. Fold. Enjoy. Repeat.

Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAv