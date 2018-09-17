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Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Oppo, Oppo K1 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte telefon hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler.

Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!

Çin'in yükselen yıldızlarından biri olan Oppo, Oppo K1 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. TENAA raporunda kendisini gösteren cihazın hemen hemen her özelliği gün yüzüne çıkarılmış oldu. Peki Oppo K1 bizlere neler sunuyor?

2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde 6,4 inçlik AMOLED bir ekranın yer aldığı K1, 158,3 × 75,5 × 7,4 mm ölçülere ve 156 gramlık bir ağırlığa sahip. Diğer modellerinde de gördüğümüz geçişli renge sahip olan telefon, tasarım konusunda bizlere öyle aman aman bir farklılık sunmuyor.
Oppo K1 kamerası ile göz dolduruyor!

TENAA listesinde görülen özelliklere göre cihaz, gücünü Qualcomm’un orta seviye yonga modelleri olan Snapdragon 636 alıyor. Ek olarak 4 GB RAM ya da 6 GB RAM’in kullanıldığı cihaz, 3500 mAh kapasiteli bir pil ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Biri 16 megapiksel, diğeri ise 2 megapiksellik çözünürlükte fotoğraflar elde edecek olan çift arka kameraya ev sahipliği yapan Oppo K1’in ön tarafında ise 25 megapiksellik bir kamera mevcut. Bakalım Oppo K1, piyasaya sunulmasının ardından bizleri memnun edebilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Oppo K1 oppo

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