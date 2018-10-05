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Oppo K1, şık tasarımıyla dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:55 | Son Güncelleme

Orta segmentteki müşteri kitlesini genişletmek isteyen Oppo, oldukça şık görünümlü bir modelle, kullanıcılara farklı bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. İşte Oppo K1 hakkındaki detaylar.

Oppo K1, şık tasarımıyla dikkat çekiyor

Son dönemde Oppo’nun en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirketler sıralamasında gerilediğine şahitlik ediyoruz. Aslında bu gerileme Oppo’dan ziyade alttan gelen firmalarla alakalı bir durum. Özellikle Xiaomi’nin model yelpazesini genişleterek, yeni pazarlara yelken açması, Oppo’nun pazar payının azalmasına neden oldu. Bu durumun az çok farkında olan Çinli üreticinin yetkili isimleri, model yelpazesine uygun fiyatlı yeni ürünler ekleyerek, kaybettiği kitleyi geri kazanma planları yapıyor.

Oppo bir süredir üzerinde çalıştığı orta segmentteki uygun fiyatlı yeni modelini 10 Ekim’de tanıtacağını açıkladı. OppoK1 ismi ile satışa sunulacak olan telefon, temelde Oppo R17’nin dinamiklerine sahip olacak.

Çinli üreticinin Oppo K1’i satışa sunmasındaki temel amaç, gelir düzeyi biraz daha düşük olan kullanıcılara hitap edebilmek. Yoksa Oppo K1 ile Oppo R17 arasında tasarım anlamında öyle önemli bir fark bulunmuyor.

Oppo’nun orta segmentteki yeni modeli gücünü Snapdragon 660  yonga setinden alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefon, TENAA’da PBCM10 ve PBCT10 model numaralarıyla göründü. Bu da telefonun farklı RAM ve dahili depolama seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Muhtemelen 4GB RAM’e sahip bir versiyon da gelecektir.

2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik ekranla gelecek olan Oppo K1’in arka kısmında 16MP + 2MP’lik ana kamera, ön kısmında ise 25MP’lik selfie kamerası bulunacak.

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oppo akıllı telefon

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