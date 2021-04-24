Oppo K9 5G Snapdragon 768G ile gelecek

Söylentilere göre, Çin’in TENAA ve 3C sertifikasyon sitelerinde görülen OPPO PEXM00 akıllı telefon, Çin’de OPPO K9 5G olarak piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun 6 Mayıs’ta resmiyet kazanması planlanıyor. Şimdiden Çin perakendeci sitelerinde ön siparişler için hazır durumda. K9 5G’nin çoğu özelliği olsa da, yonga setinde herhangi bir onay yoktu. Çinli üretici şimdi Snapdragon 768G yonga seti ile geleceğini doğruladı.

K9 5G, 7,9 mm kalınlığında, 172 gram ağırlığında ve sürekli performans için buhar odası sıvı soğutma özelliğine sahip olacak. Oppo, K9 5G’nin teknik özelliklerini henüz detaylandırmadı, ancak akıllı telefonun Çinli perakendeci JD.com’un web sitesinde listelenmesi, 4.300 mAh pile sahip olacağını ortaya çıkardı.

Depolama tarafında ise cihazın 8GB / 128GB ve 8GB / 256GB olmak üzere iki hafıza seçeneğine sahip olacağı ortaya çıktı. Liste ayrıca, akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağını ve iki renkte geleceğini ortaya koyan K9 5G’nin resimlerini de içeriyor. Resmi açıklamaya yaklaşık iki hafta kala, önümüzdeki günlerde Oppo K9 5G hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.

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