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OPPO katlanabilir telefon konusunda acele etmeyecek

25.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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OPPO katlanabilir telefon konusunda acele etmeyecek

Firmanın ilk katlanabilir telefonu olacak olan OPPO X 2021, çok geç satışa sunulabilir.

OPPO’nun INNO konferansında, OPPO AR Gözlükleri 2 gibi bir dizi ilginç ürün tanıtıldı. Bununla birlikte, gösterinin büyük yıldızı şüphesiz döndürülebilir ekranlı bir akıllı telefon olan Oppo X 2021 oldu. Cihaz, motorla çalışan ve ekranı açıp kapayabilen bir kaydırma mekanizmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak bugün gelen bilgilere göre OPPO katlanabilir telefon işine biraz geç girecek.

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OPPO’nun kısa vadede bu markasının ticarileştirilmesi için bir planı olmamasına rağmen, gelecekteki ürün form faktörlerinin dönüşümü ve evrimi için bir rehber görevi görecek. Ticarileştirme, pazar araştırması gerektirdiğinden katlanabilir telefon beklenenden geç satışa sunulacak.

Görünüşe göre, buradaki büyük sebep, şirketlerin katlanabilir ekran segmentine atlamasını engelleyen ile aynı. Oppo daha dayanıklı esnek ekranlar bekliyor gibi görünüyor. Konsept cihaz, mevcut katlanabilir akıllı telefonlar gibi plastik bir ekran kullanıyor. Dayanıklılığı artırmak için oldukça sağlam ve kalın bir kapakla birlikte geliyor.

Şimdiye kadar çoğu Android akıllı telefon üreticisi, katlanabilir akıllı telefonların sevkiyatına başlamak için daha iyi bir ekran çözümü bekliyor.

Raporlara göre, OPPO’nun çözümü BOE tarafından üretilen bir ekran kullanıyor ve çözüm hala geliştirme aşamasında. Ne yazık ki 6,7 inç ekranını 7,4 inç’e çıkaran kullanışlı bir cihaza sahip olma hayalimiz geç gerçekleşecek gibi görünüyor.

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Ancak, döndürülebilir ekrana inananlar için her şey kaybolmuş değil. LG, kod adı “B Project” olan, döndürülebilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre, cihaz Mart 2021’de gelecek ve LG imzalı ekran kullanacak.

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