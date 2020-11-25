OPPO katlanabilir telefon konusunda acele etmeyecek

OPPO’nun INNO konferansında, OPPO AR Gözlükleri 2 gibi bir dizi ilginç ürün tanıtıldı. Bununla birlikte, gösterinin büyük yıldızı şüphesiz döndürülebilir ekranlı bir akıllı telefon olan Oppo X 2021 oldu. Cihaz, motorla çalışan ve ekranı açıp kapayabilen bir kaydırma mekanizmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak bugün gelen bilgilere göre OPPO katlanabilir telefon işine biraz geç girecek.

OPPO KATLANABİLİR TELEFONUN PİYASAYA ÇIKIŞI GECİKEBİLİR

OPPO’nun kısa vadede bu markasının ticarileştirilmesi için bir planı olmamasına rağmen, gelecekteki ürün form faktörlerinin dönüşümü ve evrimi için bir rehber görevi görecek. Ticarileştirme, pazar araştırması gerektirdiğinden katlanabilir telefon beklenenden geç satışa sunulacak.

Görünüşe göre, buradaki büyük sebep, şirketlerin katlanabilir ekran segmentine atlamasını engelleyen ile aynı. Oppo daha dayanıklı esnek ekranlar bekliyor gibi görünüyor. Konsept cihaz, mevcut katlanabilir akıllı telefonlar gibi plastik bir ekran kullanıyor. Dayanıklılığı artırmak için oldukça sağlam ve kalın bir kapakla birlikte geliyor.