Oppo, kendi çipini geliştiriyor iddiası!

Nikkei'ye konuşan iki kişi, planın “gelişme hızına bağlı olarak” 2023 veya 2024’te özel yonga setlerini yayınlamak olduğunu söyledi. Oppo’nun çipler için TSMC’nin gelişmiş 3nm işlem teknolojisini kullanmak istediği bildiriliyor.

Planlar gerçekleşirse, Oppo kendi yonga seti tasarımını kontrol eden büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olacak.

GOOGLE, APPLE VE SAMSUNG GELİŞTİRİYOR

Google, Tensor adlı özel bir işlemciye sahip ilk telefonları Pixel 6 ve 6 Pro’yu piyasaya sürdü. Apple ve Samsung da tıpkı Huawei gibi kendi akıllı telefon çiplerini tasarlıyor.

Oppo şu anda diğer tüm Çinli akıllı telefon satıcıları gibi Qualcomm ve MediaTek’in yongalarını kullanıyor. Xiaomi, 2017 yılında bütçesi Mi 5C telefonu için Surge S1 adlı düşük güçte bir yonga seti tasarladı ve piyasaya sürdü, ancak o zamandan beri çip tasarım çalışmaları görüntü sinyali işlemcileri gibi ikincil bileşenlerle sınırlı kaldı.

Oppo ise sevkiyat açısından dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi.

Tedarik zincirini Vivo, Realme ve OnePlus ile paylaştığı göz önüne alındığında, Oppo tarafından geliştirilen çipler birden fazla markanın telefonlarına hızla girebilir. Küresel çip sıkıntısı devam ettiği sürece şirketler kendi çözümlerini üretmeye devam edecek. Büyük firmalar da dahil olmak üzere çip sıkıntısı herkesi etkiliyor.

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