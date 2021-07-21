Oppo, Mayıs 2021'de pazardan yüzde 16 pay elde etti

Counterpoint’in kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak satıcıyı küresel olarak ikinci sıraya taşıdı” dedi.

HUAWEI SONRASI OPPO

Analist ayrıca “OPPO ailesinin Huawei’den bu yana Çin’den gelen bir sonraki baskın marka olabileceğini” belirtti. Marka genellikle orta ve düşük seviye telefonları hedeflerken, Realme alt uç segmentlerde de rekabet ediyor. Öte yandan, OnePlus’ın Oppo ile yakın zamanda birleşmesiyle premium segmentlere yönelik cihazlar çıkardığını söyleyelim.

Diğer iki marka Çinli akıllı telefon üreticisinin bir parçası olsa da, firmaların her biri bağımsız olarak çalışıyor ve kendi marka bilinirliğini artırmak için uğraşıyorlar. Bu şimdiye kadar piyasada iyi bir sonuç verdi. Merak edilen konu ise 3.çeyrekten itibaren tanıtılacak cihazlar ile beraber sıralamanın nasıl değişeceği. Bilindiği gibi 4 teknoloji devi de yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle Apple’ın bu konuda yıl boyunca daha avantajlı olabileceğini söyleyelim.

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