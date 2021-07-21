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  4. Oppo, Mayıs 2021'de pazardan yüzde 16 pay elde etti

Oppo, Mayıs 2021'de pazardan yüzde 16 pay elde etti

21.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Counterpoint Research raporuna göre, Çinli teknoloji devi ve alt markaları Mayıs 2021'de küresel akıllı telefon pazarında Samsung’dan sonra ikinci sırayı korumayı başarırken, Apple yüzde 15 pazar payı ile üçüncü, Xiaomi ise yüzde 14 pay ile dördüncü oldu. 

Oppo, Mayıs 2021'de pazardan yüzde 16 pay elde etti

Counterpoint’in kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak satıcıyı küresel olarak ikinci sıraya taşıdı” dedi.

HUAWEI SONRASI OPPO

Analist ayrıca “OPPO ailesinin Huawei’den bu yana Çin’den gelen bir sonraki baskın marka olabileceğini” belirtti. Marka genellikle orta ve düşük seviye telefonları hedeflerken, Realme alt uç segmentlerde de rekabet ediyor. Öte yandan, OnePlus’ın Oppo ile yakın zamanda birleşmesiyle premium segmentlere yönelik cihazlar çıkardığını söyleyelim.

Diğer iki marka Çinli akıllı telefon üreticisinin bir parçası olsa da, firmaların her biri bağımsız olarak çalışıyor ve kendi marka bilinirliğini artırmak için uğraşıyorlar. Bu şimdiye kadar piyasada iyi bir sonuç verdi. Merak edilen konu ise 3.çeyrekten itibaren tanıtılacak cihazlar ile beraber sıralamanın nasıl değişeceği. Bilindiği gibi 4 teknoloji devi de yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle Apple’ın bu konuda yıl boyunca daha avantajlı olabileceğini söyleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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